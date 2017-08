Klaas Otto krijgt door blunder tapgesprekken medegevangenen

Door een blunder bij de politie heeft oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender in de gevangenis tapgesprekken van medegedetineerden gekregen en kunnen beluisteren.

Het gaat om telefoontjes die andere gevangenen vanuit het huis van bewaring in Middelburg hebben gepleegd. Een woordvoerder van de Brabantse politie heeft dat vandaag bevestigd.

,,We houden er rekening mee dat per ongeluk privacygevoelige gesprekken van medegevangenen bij Klaas Otto zijn beland. Om hoeveel opnamen het gaat kunnen we nog niet zeggen omdat we dat nog onderzoeken. We onderzoeken bovendien hoe het heeft kunnen gebeuren'', aldus de politiewoordvoerder.

Voorarrest

Klaas Otto zit in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. De aanklager beschuldigt hem onder andere van afpersing, bedreiging, witwassen, beïnvloeding van getuigen, mishandeling en brandstichting.

De rechter gaf Otto toestemming om afgeluisterde gesprekken die hij vanuit de gevangenis heeft gevoerd terug te kunnen luisteren als voorbereiding op zijn verdediging. Door een fout zijn ook gesprekken van medegedetineerden bij hem afgeleverd. De politie gaat niet in op de vraag of de opnamen al zijn teruggehaald.

Onrust

Bronnen laten weten dat de blunder voor onrust zorgt in gevangenis de Torentijd in Middelburg. Er circuleren verhalen dat Otto medegevangenen intimideert met zijn kennis uit hun telefoongesprekken. Zijn advocaat Louis de Leon noemt dat geruchten en zegt dat Klaas Otto zich als een modelgevangene gedraagt. Volgens de politie zijn er geen signalen over ophef in de gevangenis.