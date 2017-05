KLM op oorlogspad tegen Schiphol-directeur

Milieudefensie: schadepot NAM is te klein

17:00 Het budget van de NAM voor de schadevergoeding aan Groningers die gedupeerd zijn door aardbevingen is te klein. Dat stelt Milieudefensie op basis van een rapport dat is opgesteld door Profundo. De NAM reserveert per jaar 217 miljoen euro, terwijl volgens Milieudefensie meer dan een miljard per jaar nodig is.