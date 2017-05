Kolkende Kuip barst uit zijn voegen met fans

VideoOm de duizenden Feyenoordfans tegemoet te komen, gooit Feyenoord vandaag de deuren van de Kuip open om samen de kampioenswedstrijd Excelsior - Feyenoord te kijken. En met succes, want het stadion is helemaal uitverkocht.

,,Het is net als in ’93'', glundert Jaap (44) uit Rotterdam. Hij is de zoveelste supporter die vanmiddag refereert aan de wedstrijd Groningen–Feyenoord die toentertijd net als vandaag op schermen werd uitgezonden in de Kuip. Maar dit keer speelt Feyenoord wel wat dichter bij huis om de titel, uitclub Excelsior is maar een kwartiertje rijden.

Hoe was het dan, toen in 93? ,,Geweldig. Super goede sfeer, en voor die tijd was het echt goed geregeld. Maar qua techniek is het nu wel even andere koek. En toen zat ook maar de helft van het stadion vol. Nu in het strak uitverkocht'', vertelt Jaap.

Al voor 12.00 uur vanmorgen, ruim een uur voordat de poorten van de Kuip opengingen, stond het rondom het stadion al propvol supporters. De trein stopte niet op Rotterdam Stadion, met massa’s mensenstromen vanaf Rotterdam Zuid tot gevolg. Waarom in de Kuip gaan kijken en niet op het stadhuisplein of ergens anders in de binnenstad? ,,Het is de sfeer. Dit hoort er gewoon bij. Zoiets moet je samen meemaken. En we hebben een seizoenskaart, dus dan is de keuze snel gemaakt'', vertelt Sandra, die met haar dochter al vroeg op pad is. De dames hebben er het volle vertrouwen in. ,,Het glas is halfvol hé.'' Op de vraag of ze morgen hebben vrij genomen, wordt verbaasd gereageerd. ,,Wat denk je zelf meid!!''

Last minute kaartje

Sommige fans hebben minder geluk gehad. Bas, Pierre en zoon Tijn zijn vanmorgen in alle vroegte vanuit Schaik (Noord Brabant) naar de Kuip gereden. In de hoop nog een kaartje te bemachtigen. Zonder succes. De meningen over de wedstrijd zijn bij de mannen wat tegenstrijdig. Ze hebben er wel altijd in geloofd. ,,Het is niet makkelijk om Feyenoordsupporter te zijn. Ik wacht hier al jaren op. Als het niet lukt met kaartjes kopen dan lopen we rustig richting Varkenoord of we pakken snel de tram naar de stad.''

Wie eenmaal binnen is, hoeft geen spijt te hebben. De sfeer in het stadion is perfect. Luidkeels wordt er meegezongen, de schermen zijn haarscherp en goed te zien vanaf alle hoeken van het veld. Het is aftellen tot het eerste fluitsignaal voor de ruim 50.000 supporters.