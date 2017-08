Korpschef zet alles op alles om lek binnen politie naar GeenStijl op te sporen

Streng en strikt

In de mail roept de hoofdcommissaris van de Nationale Politie alle medewerkers op zich aan het ambtsgeheim te houden. ,,De gebeurtenissen in de wereld roepen sterke emoties op. Vanzelfsprekend ook bij collega's. Dat begrijp ik. Ze stellen hoge eisen aan zelfbeheersing. Zeker bij ons. Ik verwacht van iedere collega dat hij en zij zich zowel zorgvuldig als professioneel op de feiten richt. Dat we het vertrouwen dat in ons wordt gesteld niet beschamen, onder alle omstandigheden. En dat is niet simpel."

Onwel

De aanrijding in juni trok veel aandacht, omdat de automobilist inreed op het publiek waardoor acht mensen gewond raakten. De man werd een aantal dagen vastgehouden, maar na onderzoek concludeerde de politie dat er geen sprake was van opzet maar dat de betrokkene onwel was geworden. Hij is diabetespatiënt en had op dat moment een lage bloedsuikerspiegel.



GeenStijl meldde dat de bestuurder een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst is en dat er ,,alle reden is om extra te twijfelen aan de verklaring van de onwelwording''.