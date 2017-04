Krantenbezorger Veendam: Een engeltje op mijn schouder

Riemeijer vertelt dat er een enorme wolk van stof, hout en beton was. ,,Ik zag direct dat in de omgeving ramen eruit lagen. Het was enorm, ik heb van alles gehoord.’’



De bezorger van Dagblad van het Noorden heeft het gevoel dat hij aan een ramp is ontsnapt. ,,Ik heb echt een engeltje op mijn schouders gehad. Als je dit ziet hier, het is niet normaal. Snel na de explosie zag ik hoe de brandweer met een ladder iemand uit een huis haalde.’’