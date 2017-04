Laatste verdachten inval bij Vak-P FC Twente weer op vrije voeten

Vanmorgen zijn de laatste drie aangehouden Enschedeërs van 36, 30 en 28 jaar oud op vrije voeten gesteld. Zij blijven verdacht van handel in verdovende middelen, zo meldt de politie. Een dag na de wedstrijd werden twee mannen uit Borne op vrije voeten gesteld. Zij hadden een gebruikershoeveelheid cocaïne bij zich. Een andere man die in het supportershome van Vak-P werd aangehouden met een wapen, kon vrijdagmorgen weer naar huis. Hij kreeg wel een boete van 170 euro. Om welk wapen het gaat wil de politie niet zeggen, maar het betreft in ieder geval geen vuurwapen. De politie laat weten een onderzoek te zijn gestart naar de ongeregeldheden die na de politieactie in het spelershome van Vak-P ontstonden. Er wordt onderzocht wie zich schuldig heeft gemaakt aan openlijke geweldpleging en vernielingen. Over de resultaten van de inval bij het home van Vak-P doet de politie vooralsnog verder geen mededelingen.

Boodschappen

Ook wil de politie nog niet zeggen hoe het vorige week kon gebeuren dat er tijdens de politieactie in het supportershome van Vak-P verkeerde boodschappen in het stadion zijn omgeroepen. ,,We hebben een tijdlijn gemaakt en we hebben duidelijkheid over onze eigen rol, maar moeten eerst met de gemeente en de club evalueren voor we er uitspraken over doen", zegt woordvoerster Chantal Westerhoff.



Westerhoff benadrukt dat het nooit de bedoeling is geweest om alle supporters tijdens de wedstrijd het stadion uit te krijgen. "We betreuren ook echt dat er door miscommunicatie zoveel verwarring is ontstaan. We hebben vooraf met veel scenario's rekening gehouden, maar niet met de mogelijkheid dat er een verkeerde boodschap verspreid zou worden."