LAKS: Zittenblijven is een systeemfout

,,Vaak blijft iemand zitten op een of twee vakken, maar moet een leerling álles overdoen. Dat is demotiverend. Zo verliest iemand de zin in school'', zegt LAKS-voorzitter Sven Annen. De oplossing is volgens hem onderwijs op maat voor iedere leerling.



Een vmbo-leerling volgt nu alle vakken op vmbo-niveau, hoewel die leerling misschien Nederlands wel op vwo-niveau aankan. ,,We hebben iedereen in hokjes geplaatst, maar geen enkele leerling past precies op één niveau. Dat blijkt steeds weer uit onderzoek'', zegt Annen. Als gevolg van het indelen op niveaus krijgen scholieren les op het niveau van de vakken waarin ze het slechtst zijn, ofwel op het laagste niveau.



Blijven zitten is ontstaan door deze strakke organisatie van het onderwijs, zegt Annen, en daarom is blijven zitten wat hem betreft 'een fout in het systeem'.