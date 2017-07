Les over Holocaust op school is niet volledig

Dat constateert promovendus Marc van Berkel in een onderzoek naar de Holocaust in Duitse en Nederlandse geschiedenisboeken voor middelbare scholen. Hij onderzocht hoe dit gevoelige onderwerp in onze lesboeken staat. De informatie die onze leerlingen meekrijgen, baart hem zorgen.



In veel boeken staat niet hoe het kan dat meer dan 100.000 Joodse Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. De Duitsers worden vooral geschetst als de groep boosdoeners, maar over de medeplichtigheid van Nederlandse politie en andere autoriteiten valt niets te lezen.



Van Berkel: ,,We houden de mythe in stand van een klein en neutraal Nederland dat slachtoffer werd van de bezetting, waartegen veel verzet kwam en waar de Nederlandse bevolking het slachtoffer werd. Dat er 102.000 Joodse Nederlanders werden vermoord, speelt nauwelijks een rol.''