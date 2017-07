Levenslang voor Baybasin: terecht of niet?

Advies van 1700 pagina'sDe tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin hoort vandaag de conclusie van het Openbaar Ministerie in zijn herzieningszaak. Na een zes jaar durend onderzoek adviseert Advocaat Generaal Diederik Aben of de rechtszaak over moet.

De 60-jarige Koerdische Turk Baybasin zit sinds 1998 gevangen in Nederland. Hij werd in 2004 onherroepelijk tot levenslang veroordeeld. Volgens het gerechtshof was Baybasin betrokken bij moorden in Turkije en Kentucky en heeft hij zich beziggehouden met heroïnehandel.

'Erin geluisd'

Het bewijsmateriaal waarop Baybasin is veroordeeld is al jaren omstreden. Sommige deskundigen menen dat er is gerommeld met telefoontaps waarop Baybasins stem te horen is. Die afgeluisterde gesprekken zouden zijn geknipt en geplakt om hem schuldig te doen lijken. Volgens Baybasin zit de Turkse geheime dienst hier achter. Die zou hem erin hebben geluisd vanwege zijn inzet voor de Koerdische gemeenschap.

Zowel Baybasin als het Openbaar Ministerie heeft elk via een eigen deskundige onderzoek laten doen naar de telefoontaps. Onderzoeksjournalist Wim van der Pol, die deze week het boek Onterecht Levenslang over de zaak Baybasin uitbracht, kreeg alvast inzage in die onderzoeken. Volgens Van der Pol blijkt ,,dat cruciale telefoongesprekken tal van hoorbare en onhoorbare onregelmatigheden vertonen: zoals stemflarden, piepen, kraken, ratels, en variaties in opnamesnelheid. Het kan niet anders dan dat de gesprekken zijn vervalst of in ieder geval gemanipuleerd.”

Tapkamers

Het herzieningsonderzoek is daarmee omvangrijker dan de zaak-Baybasin alleen. De cruciale vraag is of Nederlandse tapkamers dusdanig gemanipuleerd konden worden dat tapgesprekken gewist of veranderd konden worden. Volgens Van der Pol, die de zaak met oud-rechercheur Klaas Langendoen bestudeerde, luidt het antwoord daarop: ja. Dat zou een bom leggen onder veel andere strafzaken uit die periode.

Daarmee is niet gezegd dat Advocaat Generaal Diederik Aben vandaag dezelfde conclusie trekt. Volgens de NRC beslaat zijn rapport een recordlengte van 1700 pagina’s. Daarin adviseert hij de Hoge Raad uiteindelijk of Baybasins veroordeling opnieuw door een rechter moet worden beoordeeld, of dat de levenslange straf terecht is. De Hoge Raad publiceert de conclusie vandaag om 12.45 uur.

Timing

Dat Aben nu zijn advies uitbrengt, is qua timing opmerkelijk. Afgelopen vrijdag adviseerde het OM ook al in een zaak tegen oud-justitietopman Joris Demmink. Die zou midden jaren negentig twee minderjarige jongens hebben misbruikt in Turkije. Baybasin vermoedt dat de Turkse overheid via de misbruikzaken Nederland onder druk heeft gezet om hem te veroordelen.