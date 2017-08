Lichaam Joey Hoffmann vrijgegeven voor uitvaart in Nederland

Het lichaam van Joey Hoffmann (21) is vrijgegeven voor vervoer naar Nederland. Dat meldt een woordvoerder van het Instituut voor Forensische Geneeskunde in de Turkse stad Adana aan deze krant.

Nadat het rapport met de DNA-testen positief was, is er de afgelopen week door experts forensisch onderzoek gedaan op het stoffelijk overschot van de twee weken geleden gevonden Haaksbergenaar. Hij was vijf weken vermist.

Waaraan Hoffmann is overleden staat nog steeds niet vast. Het rapport van het forensisch instituut met de doodsoorzaak laat nog op zich wachten. ,,Het autopsierapport zal over ongeveer twee maanden afgerond worden'', aldus de zegsman van het instituut.

Overgebracht

Een uitvaartonderneming heeft het lichaam van Joey gisteren overgebracht naar Antalya.

Hoffmann was in juni met Björn en Derya Breukers uit Haaksbergen in een Mercedesbusje naar Turkije gereisd. Het echtpaar Breukers wilde in de heuvels buiten het stadje Silifke, aan de zuidoostkust, een huis bouwen en een nieuw leven beginnen.

Joey wilde hen daarbij helpen. Hij kreeg echter snel heimwee en zou op 8 juli via de stad Adana naar Nederland teruggaan. Daar kwam hij niet aan. Sindsdien was hij 5 weken spoorloos tot Turkse speurhonden hem op maandagochtend 14 augustus vonden. Hij lag in slapende houding in een droge bedding van de Kuruçay Deresi rivier, kilometers buiten Silifke.