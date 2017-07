Lichaam vermiste Terneuzenaar (18) gevonden voor kust Vlissingen

Vol­ley­bal­trai­ner terug in de cel na filmen meisjes

11:14 Een 27-jarige volleybaltrainer uit Berlicum moet terug naar de gevangenis vanwege de verdenking dat hij stiekem naaktopnames heeft gemaakt van jonge speelsters. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat vandaag bepaald in het hoger beroep dat de officier van justitie had ingesteld tegen vrijlating van de man door de rechtbank.