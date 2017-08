'Lid Hofstadgroep propageerde jihad als jongerenwerker'

Máxima hervat werk na overlijden van haar vader

22 augustus Koningin Máxima is weer aan het werk na het overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta, die op 8 augustus in haar bijzijn stierf in Argentinië. Vanochtend bracht Máxima een verrassingsbezoek aan Delft, waar ze een inloophuis voor mensen ‘met een krasje’ bezocht, dat ondersteund wordt door het Kansfonds. Ook was ze bij een netwerkbijeenkomst van dat goede doel.