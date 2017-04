LIVE: Achilles maakt voor de derde keer gelijk

Jarige koning is nog lang niet uitgefeest

17:46 Het openbare gedeelte van de festiviteiten rond de 50ste verjaardag van koning Willem-Alexander mag na vanavond dan klaar zijn, de vorst is allerminst uitgefeest. Komend weekeinde verwacht hij zijn beste vrienden in zijn koninkrijk om stil te staan bij de mijlpaal in zijn leven. Onder hen zijn ook leden van andere Europese koninklijke families, die Willem-Alexander persoonlijk willen feliciteren.