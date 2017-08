Live: FC Volendam - Helmond Sport

Tbs'er knipt gat in hek en ontsnapt uit Pompekliniek Nijmegen

15:42 Een 50-jarige tbs'er is gisterenavond ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Volgens informatie uit de tbs-kliniek wist de man, oorspronkelijk afkomstig uit Rotterdam, ongezien een gat in een hek te knippen met een betonschaar. Vervolgens is hij er vandoor gegaan.