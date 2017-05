LIVE: NEC vecht tegen degradatie via nacompetitie

Als NEC in de play-offwedstrijd tegen FC Emmen net zo goed speelt als afgelopen zondag tegen Heerenveen (2-0 winst), dan moet het goed komen. Dat verwacht NEC-clubwatcher van De Gelderlander Gerard Borgman.



,,Normaal gesproken is er een klasseverschil tussen de ere- en de eerste divisie", vertelt hij in een interview aan N1. ,,Als NEC hetzelfde niveau haalt als tegen sc Heerenveen zondag, dan lijkt het me sterk dat ze verliezen van een club uit de eerste divisie.''



Vertrouwen

Volgens Borgman heeft NEC door de overwinningen op AZ (2-1) en sc Heerenveen veel vertrouwen gekregen. Toch heerste er na afloop van de wedstrijd tegen Heerenveen een dubbel gevoel. ,,Als je dan hoort wat er in Deventer is gebeurd, met een late ontsnapping van Sparta en een paar fouten van de keeper van Go Ahead, dan besef je eigenlijk hoe dichtbij je bent geweest.''



Onderschatting

NEC moet tegen FC Emmen waken voor onderschatting. ,,Dat gevaar kan er altijd insluipen. Een tweede gevaar is dat het verschil in druk groot is'', zegt Borgman. Volgens hem heeft Emmen namelijk niets te verliezen, en is de druk bij NEC juist wel groot.