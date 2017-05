LIVE: Rapper Boef in beroep tegen 20 uur taakstraf voor vernielen politieauto

Rapper Boef uit Tilburg heeft 20 uur taakstraf gekregen voor het vernielen van een politieauto. Het OM had 40 uur geëist, waarvan 20 voorwaardelijk. De rapper gaat tegen de uitspraak in beroep.

Verslaggever Peter Winterman is in de rechtbank en twittert live mee.

Boef was vandaag zelf niet in de rechtbank aanwezig. Zijn advocaat las een verklaring voor.



Volgens zijn advocaat had Boef meteen spijt van zijn actie. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat hij direct na de vernieling ging pinnen en een vergoeding van 1.465 euro aan de politie betaalde.



,,Ik had die avond te veel gedronken en ging een weddenschap aan met vrienden. Dat was dom. Het was een misplaatste grap." De rapper wilde volgens zijn advocaat de politie niet provoceren. Maar hij begrijpt wel dat de agenten dat anders zagen. Met het betalen van de schade dacht hij dat de kous af zou zijn.

Niet grappig

Het OM vond de actie van Boef 'niet grappig' en eiste dan ook een fors hogere taakstraf dan normaal geëist zou worden voor het vernielen van een politieauto. Een verzachtende omstandigheid was de inzet van zijn top 40-hit Habiba voor Giro 555, aldus het OM.



De advocaat van rapper Boef wilde vrijspraak. ,,Mijn cliënt is een lichtgewicht, niet qua muziek, wel qua gewicht. Hij ondervindt hierdoor schade, omdat de media aanwezig zijn. En dat terwijl hij zo goed bezig is." Zijn advocaat gaf aan teleurgesteld te zijn door de uitspraak.

Boef krijgt 300 euro terug van de politie voor de te veel betaalde schadevergoeding.

Motorkap

Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het echt heet, zou in maart een aanloopje hebben genomen en zich hebben laten vallen op een politieauto in Zoetermeer. Daarna zou hij op de motorkap hebben gesprongen, terwijl vrienden toekeken.

In januari kreeg Boussaadia nog een taakstraf van 80 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) voor het beledigen van agenten. In een van zijn vlogs riep Boef naar een Tilburgse rechercheur: ,,Ik neuk je dochter!" De rechter oordeelde dat de belediging schofferend was. Boef beriep zich op artistieke vrijheid, maar daar kon de rechter zich niet in vinden. Daarnaast hield hij zich niet aan de afspraken met de reclassering voor zijn voorwaardelijke vrijlating. Daarvoor werd hij in september vorig jaar aangehouden. Boef is tegen de uitspraak in beroep gegaan.

In 2012 werd hij al eens veroordeeld tot twaalf maanden cel vanwege afpersing. Ook heeft hij nog veroordelingen staan voor het rijden zonder rijbewijs.

Boef maakte binnen een jaar tijd een opvallende transformatie door. Hij zegt zelf zijn leven te hebben verbeterd. In een interview met deze krant zei hij in maart: ,,Waar ik vandaan kom, is het ook niet makkelijk om in een klap beroemd te zijn. Ik wist in het begin er minder goed mee om te gaan dan nu."