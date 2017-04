LIVE: Vitesse wint KNVB-beker door zege op AZ 

De spits maakte in de 81ste minuut de openingsgoal. Van Wolfswinkel kopte een voorzet van Milot Rashica achter doelman Tim Krul, die volledig mistastte. De goaltjesgetter tekende zeven minuten later ook voor de tweede treffer. Van Wolfswinkel draaide Ron Vlaar dol, waarna hij raak schoot: 0-2.



Vitesse startte zondag met het gebruikelijke elftal. Kelvin Leerdam speelde dus als rechtsback. Hij kreeg de voorkeur boven Kevin Diks. Matt Miazga was op tijd hersteld van een hamstringblessure en vormde het centrale duo met aanvoerder Guram Kashia.



De Arnhemmers begonnen dramatisch aan de bekerfinale. Derrick Luckassen was al na drie minuten dicht bij de openingstreffer voor AZ. De middenvelder schoot uit een vrije trap op de lat. Wout Weghorst had de formatie van trainer John van den Brom in de 20ste minuut op voorsprong moeten zetten, maar de spits schoot net naast.



Vitesse speelde in de tweede helft vele malen beter dan voor rust, maar tot veel uitgespeelde kansen leidde dat niet. De Braziliaan Nathan kreeg in de 48steminuut de eerste goede kans voor de equipe van coach Henk Fraser. De aanvaller schoot recht in de handen van doelman Tim Krul.



Van Eijden en Luckassen waren na 70 minuten spelen uit twee corners dicht bij een Alkmaars doelpunt. Eerst voorkwam Van Wolfswinkel een goal, daarna redde keeper Eloy Room op een kopbal van Luckassen.



De hele matige wedstrijd leek daarna op een verlenging uit te draaien, tot de spitsengoal van Van Wolfswinkel.



AZ – Vitesse 0-1 (0-0)

81. Van Wolfswinkel 0-1, 88. Van Wolfswinkel 0-2.

AZ: Krul; Svensson, Vlaar, Van Eijden (83. Friday), Haps; Luckassen, Wuytens, Van Overeem (67. Seuntjens); Jahanbakhsh, Weghorst, Dos Santos (79. Bel Hassani).

Vitesse: Room; Leerdam (85. Diks), Kashia, Miazga, Kruiswijk; Baker, Foor (90. Van der Werff), Nakamba; Rashica, Van Wolfswinkel, Nathan (73. Tighadouini).