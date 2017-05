Loterijverlies vecht extra trekking Staatsloterij bij de rechter aan

Bedrog

De oprichter van de claimorganisatie Loterijverlies is niet blij met de actie van de Staatsloterij. Roet vertegenwoordigt gedupeerde deelnemers en is van plan om een veel hogere schadevergoeding te eisen dan de gratis loten die de Staatsloterij nu heeft aangeboden.



Volgens Roet is de Kansspelautoriteit (KSA) in overtreding 'nu de strenge kansspelwetgeving geen enkele opening biedt om een vergunning te verlenen voor het organiseren van een trekking die uitsluitend is bedoeld om jarenlang bedrog voor een schijntje af te kopen over de ruggen van de gedupeerde deelnemers'.



Ferdy Roet kwam zelf in opspraak na publicaties in de media dat hij de inleg van de deelnemers zou gebruiken voor privédoeleinden. Volgens enkele deelnemers is ruim 6,5 miljoen euro van de inleg naar diverse schimmige buitenlandse bedrijven gegaan. De rechter haalde de oprichter vervolgens uit het bestuur van Stichting Loterijverlies. Uit de rechterlijke uitspraak blijkt dat Roet met miljoenen euro's heeft geschoven. Zo ging vijf miljoen naar een vennootschap die een hypothecaire lening verstrekte aan Roet. Die lening was bestemd voor een privéwoning.