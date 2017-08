Lowlands-gangers, tussen de buien door wordt het best mooi weer

Zondag wordt volgens Klaassen de beste dag. Weliswaar is het dan niet helemaal droog, maar 'de droge periodes zullen overheersen', zo stelt Klaassen. ,,De temperatuur is wat aan de magere kant, net tegen de 20 graden aan, maar zondag lijkt er wel licht herstel in vergelijking met vrijdag en zaterdag op te treden. En zondag geeft een zonniger weerbeeld dan de rest van het weekend.''



Festivalbezoekers moeten rekening houden met behoorlijk wat regen op vrijdag en zaterdag. ,,Vooral in het eerste deel van de dag op vrijdag zijn er flink wat buien'', zegt Klaassen. ,,Tevens waait het hard. In de middag klaart het vanuit het westen op en breekt ook de zon door, met een temperatuurverwachting van 19 à 22 graden.”



Die lijn wordt doorgetrokken naar zaterdag, waar over de hele dag verspreid diverse buien met een lokaal karakter zullen vallen. ,,Het kan dus mee- of tegenvallen, maar het lijkt erop dat het in het noorden het minst gunstig wordt. Het blijft stevig waaien, dus ook zaterdag zal geen thermisch hoogtepuntje worden. Het wordt 18 of 19 graden, met misschien op enkele plekken uitloop tot 20 graden.''



Toch is er dit weekend ook ruimte voor de zon. Klaassen: ,,Zondag wordt een mooie dag om iets te gaan doen, maar ook zaterdag – als je tussen de buien door gaat – kan dat prima. Maar het blijft wisselvallig weer.''