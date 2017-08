LTO wil toezichthouder NVWA voor rechter slepen om fipronil

Aboutaleb: Afgelasten concert was geen overreactie

16:28 Burgemeester Ahmed Aboutaleb verdedigt het besluit het optreden van de Amerikaanse band Allah-Las in Rotterdam af te gelasten. Hij staat er nog altijd achter, zei vanmiddag hij in radioprogramma Kamerbreed. Naderhand is de vraag gerezen of terroristen het inderdaad op het concert hadden voorzien of dat van echt gevaar geen sprake was.