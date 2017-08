Man (22) uit Zevenbergen opgepakt vanwege terreurdreiging Rotterdam

UpdateDe 22-jarige man die vanmorgen is aangehouden in verband met de terreurdreiging in Rotterdam, komt uit het West-Brabantse Zevenbergen. Volgens de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is hij ook 'de bedreiger'.

De Nederlander werd geblinddoekt afgevoerd na een inval in een woning aan de Schenkeldijk in het buitengebied tussen Zevenbergen en Langeweg. Het huis is daarna uitgebreid onderzocht. Dat melden buurtbewoners aan BN DeStem.

De politie in West-Brabant verwijst voor commentaar naar de politie in Rotterdam, die het onderzoek naar de terreurdreiging bij een concert gisteravond in Rotterdam leidt. Een Rotterdamse politiewoordvoerder wil de arrestatie in Zevenbergen bevestigen noch ontkennen. Zij houdt het bij het bericht dat er om 02.00 uur vannacht een 22-jarige Brabander is gearresteerd en dat een woning is doorzocht. De loco-burgemeester van Zevenbergen zegt wel geïnformeerd te zijn over de aanhouding. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb stelde vanmorgen dat met de aanhouding 'de bedreiger' is opgepakt.

Bij de inval waren volgens buurtbewoner Henk van Genegen zeker acht agenten en eenzelfde aantal burgerauto's betrokken. Het ging even na 2.00 uur met een hoop commotie gepaard. ,,Ik ben met een zaklamp naar buiten gegaan, maar ik kreeg gelijk op mijn kloten omdat ik daarmee op een van de politiemannen scheen.''

Lawaai

Een buurtbewoonster die anoniem wil blijven, werd wakker van het lawaai. Ze opende een raam maar werd gesommeerd die onmiddellijk te sluiten en binnen te blijven. ,,Ik heb daarom niet veel gezien, maar we veel gehoord. Het was ook een aan- en afrijden van auto's. Ik tril nog een beetje'', zegt ze donderdagmorgen.

De omwonenden zeggen de achtergrond van de arrestatie niet te kennen. De man die geboeid werd afgevoerd in een zwarte BMW woont er volgens hen met zijn ouders, die op vakantie zijn.

Ze omschrijven hem als een rustige, stille jongen die onlangs een hbo-studie is begonnen en een leuke vriendin heeft. ,,Een verband met de terreurdreiging? Ik kan me daar niks bij voorstellen'', zegt de buurtbewoonster.

Terreurdreiging

Gisteravond werd een concert van de rockgroep Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam afgelast nadat de Nederlandse autoriteiten een tip binnen kregen van de Spaanse Guardia Civil, de landelijke politie. Die tip wees op een mogelijke aanslag bij het concert. De Rotterdamse politie besloot daarop, samen met de organisatie, het concert te cancellen. In welk onderzoek de tip naar boven kwam, is nog niet bekend. Volgens de Rotterdamse en Spaanse politie gaat het niet om het onderzoek naar de recente aanslagen in Barcelona en Cambrils.