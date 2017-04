Man (51) overleden na steekpartij kroeg Nijmegen

Video Voice-idool Ivar Oosterloo na verslaving terug van weggeweest

29 april Hij stond in 2012 de finale van de Voice of Holland. Verloor zichzelf daarna in de drank. De afkickkliniek in Schotland deed wonderen en ziedaar, Ivar Oosterloo (25) zingt de sterren van de hemel in de Belgische theaterproductie Unforgettable, one night in Manhatten. ,,Ik ben eindelijk blij met mezelf.’’