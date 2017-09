Man aangehouden voor neersteken ex-vriendin

De 45-jarige vrouw rende in de vroege ochtend gillend over straat en werd achtervolgd door een man met een mes, meldden omstanders aan de politie. Dat bleek later haar ex-vriend te zijn. Zij is in haar hals en gezicht gestoken, maar was volgens de politie wel aanspreekbaar. De vrouw is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.