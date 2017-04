Man overleden bij bedrijfsongeval op boerderij in Toldijk

Het gaat om de eigenaar van het vleesveebedrijf, op de hoek met de Hoogstraat, melden omwonenden. Exacte personalia van de man zijn nog niet bekend, hoe hij is omgekomen evenmin.



Op het erf, dat is afgezet met politielint, staan meerdere politiewagens. Ook is een tractor met giertank te zien, die stilstaat op het erf. De koeien bij het bedrijf staan in de stal of lopen buiten in de wei.



Het ongeval is rond 09.00 uur gebeurd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon even later rechtsomkeert maken. Ook ambulancebroeders hebben niets meer kunnen betekenen voor de man.



De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.