OM eist 80 uur werkstraf tegen maker 'lynchfilmpje' Sylvana

Vanmiddag waren we live bij een andere rechtszaak tegen 4 bedreigers van Sylvana Simons. Het OM eiste tegen alle verdachten dezelfde straf: 60 uur werkstraf. Lees dit hier terug.

In deze rechtszaak werd het dreigfilmpje behandeld, waarin op muziek van het liedje 'Oh Sylvana', het hoofd van Sylvana in verschillende racistische scènes was geplakt. De voormalig DENK-politica werd onder meer afgebeeld als Afrikaanse inboorling en Zwarte Piet. Ook werd haar hoofd gephotoshopt in foto's van zwarte slachtoffers van lynchpartijen van de Ku Klux Klan, eind 19de eeuw.

Vicepremier Lodewijk Asscher nam openlijk afstand van de beelden. Hij bestempelde de beelden als 'weerzinwekkend' en 'volkomen onacceptabel'. Ook BN'ers als Humberto Tan en Rossana Kluivert beklaagden zich over de 'walgelijke' beelden.

Na de video en meerdere bedreigingen werd besloten om Sylvana te beveiligen. De man meldde zich vervolgens uit eigen initiatief op het politiebureau.

Rechtszaak

K. erkent dat hij de video heeft gemaakt, maar benadrukt dat het lynchfilmpje was bedoeld als flauwekul. Hij vindt dat er 'een hoop achter wordt gezocht'. ,,Ik zag iets wat er op leek en ben gaan knippen en plakken. Ik heb er niet echt over nagedacht. Als ik er een nachtje over had geslapen, dan was het misschien wel anders gegaan."

Toen de verdachte het filmpje overal zag opduiken, heeft hij de 'slideshow' (zoals hij de video zelf noemt) van Youtube gehaald. K. beweert dat hij nooit mensen had willen kwetsen. Hij bood meerdere malen zijn excuses aan. ,,Dit heb ik nooit gewild. Ik doe geen vlieg kwaad.''

Ook K. begon over zwarte piet, net als de vier andere verdachten die vanmorgen voor de rechter stonden. ,,Het houdt nooit op. Sinterklaas mag niet meer, Willem-Alexander mag niet meer in de Gouden Koets, alles verandert", vindt hij.

Marcel K. is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij woont alleen en is op zichzelf, maar heeft een goede band met zijn ouders. K. heeft op het moment geen werk, maar wil wel graag aan de slag. Omdat hij zo van vaste gewoonten houdt, zou K. niet goed kunnen omgaan met dergelijke veranderingen zoals zwarte piet.

Strafeis

Het OM beweert dat als je iets op internet zet, dat je dan weet dat iedereen het kan zien en het op grote schaal verspreid kan worden. ,,Het filmpje draagt op geen enkele manier bij aan het publieke debat en is sterk racistisch", aldus de officier van justitie.

Toch vindt de aanklager dat het filmpje vooral bedoeld is om 'af te reageren'. Aanzetten tot haat tegen Sylvana wordt volgens het OM niet bewezen verklaard. Daarom eiste de officier van justitie 80 uur werkstraf tegen Marcel K.

Dat is 20 uur meer dan de strafeis die de vier bedreigers van Sylvana vanmiddag te horen kregen. Een filmpje heeft volgens het OM meer impact en is indringender dan teksten, dus daarom is de straf hoger. Het OM heeft er rekening mee gehouden dat het filmpje voor altijd op internet zal blijven, maar ook dat verdachte zijn baan is verloren.

Signaal

Aan het einde van de middag is er nog een rechtszaak, maar deze is achter gesloten deuren aangezien de verdachte minderjarig is.

In totaal staan er vandaag en morgen 22 verdachten terecht. Zij komen uit het hele land, van Roermond tot Ter Apel en van Enkhuizen tot het Westlandse Kwintsheul. Het gaat om 21 mannen en één vrouw. Er zitten twintigers tussen, maar ook meerdere vijftigers en zestigers en zelfs een man van 72, uit Kwintsheul.

,,Ik heb alles bij elkaar 40.000 van dit soort mails, tweets, Facebookberichten en noem maar op gekregen'', aldus Sylvana. ,,Maar het gaat me niet om het aantal mensen dat wordt opgepakt. Ik ben blij dat deze 22 zich nu voor de rechter moeten verantwoorden. Het gaat me om het signaal dat wordt afgegeven dat dit niet kan.''

De uitspraken in de 22 zaken zullen op 18 mei zijn.