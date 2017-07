Marcouch: Niet verbaasd over negatieve reactie Geert Wilders

OM wil weten wie gevoelige informatie lekte in zaak Savannah

17:40 Het Openbaar Ministerie in Utrecht is een intern onderzoek gestart naar het lekken van zeer gevoelige informatie in de zaak Savannah. Vorige week bracht RTL details naar buiten uit het nog lopende onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Bunschoten.