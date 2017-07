El Madkouri, die de regering adviseert met betrekking tot het radicaliseringsvraagstuk, reageert op het interview dat de Gelderlander per Facebook heeft gehad met Marouane B. Hij wil terug naar Nederland om zijn vader en moeder te ontmoeten. El Madkouri vindt het een interessant vraaggesprek. ,,Marouane grijpt alle mogelijkheden aan om zijn straf zo laag mogelijk te laten uitvallen.’’



Volgens El Madkouri zegt B. daarom dat hij de Kalasjnikov als verdedigingswapen bij zich heeft en dat de foto is gemanipuleerd. ,,Onzin. Hij kiest er zelf voor op die plek gefotografeerd te worden. Maar dat gebeurde in een tijd dat de jihadisten zich onverslaanbaar voelden.’’



El Madkouri is er ook van overtuigd dat de Syrië- en Irakgangers bewust de afweging maken of ze wel of niet terugkeren naar hun vaderland. Volgens hem hebben ze twee mogelijkheden.



,,Ze gaan als jihadist naar het volgende oorlogsgebied, bijvoorbeeld Libië. Maar daar wacht hen een onzekere toekomst. Of ze keren terug naar Nederland en komen in de cel. In vergelijking met het voeren van oorlog is dat idee ook niet zo slecht. En ook dat is een vorm van martelaarschap dat hen een zeker aanzien geeft.’’