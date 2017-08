Martens gehuldigd in geboortedorp

Profvoetbalster Lieke Martens is gehuldigd in haar geboortedorp Bergen. Martens is met haar ploeg Europees kampioen geworden en uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Haar ouderlijke huis werd versiert met vlaggetjes en honderden Bergenaren juichten haar toe toen ze werd gehuldigd door de burgemeester van het dorp.