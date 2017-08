Martijn (24) neemt muzikaal wraak na mishandeling

Deventer, een zaterdagnacht in mei. Martijn uit Markvelde haalt met een vriend nog even een patatje voor hij naar huis gaat. In de cafetaria stapt een man binnen. „Hij begon ons uit te dagen. 'Wat kijk je nou, wat doe je hier?' We snapten het niet, aten gewoon een patatje. Hij bleef maar doorgaan." Niet op ingaan, niet op reageren. Het werden dreigingen. ,,Hij zei: 'Ik sla je tanden eruit. Ik mep je verrot.' Die gast zocht ruzie.”



De cafetariahouder vond het welletjes en werkte de man naar buiten. Tot rust kwam hij niet. „We hebben nog lang gewacht, maar toen de zaak ging sluiten, moesten we de straat op.” Holtslag pakte zijn fiets, wilde opstappen, toen de man er ineens weer was. „Hij spuugde drie keer in mijn gezicht. In paniek heb ik hem een klap gegeven en ben weggerend. Dat was, denk ik, precies waar hij op wachtte. Hij was sneller dan ik, tackelde me en ging helemaal los. Slaan, schoppen, pijn.”



Achteraf, zegt Holtslag, had hij die klap natuurlijk nooit moeten uitdelen. „Maar ik was totaal in paniek. Het ging zó snel. Het overkomt je gewoon. Ik kon alleen maar denken: hoe kom ik hier weg?” Omstanders belden de politie. Holtslag werd naar het ziekenhuis gebracht. Gezicht kapot. Tanden eruit, blauw oog. „Maar het had veel erger gekund.”