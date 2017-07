Martin Gaus over hond-mens vertaalapp: volslagen onzin

Binnen tien jaar is er een geavanceerd vertaalprogramma waarmee mensen kunnen communiceren met hun hond. Dat voorspelt een team futurologen dat werkt in opdracht van verkoopsite Amazon. De toekomstdeskundigen zijn voor het bedrijf bezig met het bedenken en ontwikkelen van potentiële bestsellers. Volgens de experts is zo'n dogtranslator slechts een kwestie van tijd. Hondenkenner Martin Gaus heeft er z'n bedenkingen bij.