Meer dan honderd pluimveebedrijven op slot om fipronil

Opnieuw bejaarde mishandeld in verpleeghuis Hellevoetsluis

10:39 Voor de derde keer in korte tijd is een bejaarde bewoner van verpleeghuis Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis mishandeld. De dader zou in alle gevallen dezelfde medebewoner zijn. De zaak is gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.