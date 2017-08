Meer storingen op het spoor

Er was geen stijging van het aantal incidenten met zeer veel hinder; die belandden in 2016 op 104 (110 in 2015). Het gaat hier om tenminste 100 uitgevallen treinen met 60 minuten vertraging per trein. Bijvoorbeeld door een grote ICT-storing, stroomstoring of extreem weer.



Minder technische storingen

,,Het algemene beeld is dat het aantal technische verstoringen zoals sein- en wisselstoringen al enkele jaren afneemt als gevolg van onder andere productverbeteringen en aangepast onderhoud”, constateert staatssecretaris Sharon Dijksma in een Kamerbrief. Ook het aantal storingen veroorzaakt door uitloop van werkzaamheden is gedaald.



Het komende jaar scherpen NS en ProRail de evaluaties van grote verstoringen verder aan, laten de bedrijven weten. Met de geleerde lessen uit het verleden moet de hinder vanwege verstoringen voor reizigers steeds minder worden.