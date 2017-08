Meeste ruimte voor wandelaars op De Wallen

Nederland is een fietsland, maar uit onderzoek in de twintig grootste gemeenten blijkt nu dat vooral de auto ruim baan krijgt. Fietsers en voetgangers delven het onderspit. Al is er voor voetgangers wel extreem veel ruimte in de rosse buurt De Wallen.

Meer dan de helft van de straten, 55 procent om precies te zijn, is gereserveerd voor de auto. Ongeveer eenderde van de ruimte is voor voetgangers. De fietsers komen er met 12 procent van de ruimte het bekaaidst vanaf. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Geodan in opdracht van Milieudefensie dat vandaag uitkomt.



Per gemeente is bekeken hoeveel vierkante meters weg voor auto’s, fietsers of wandelaars is. Op basis hiervan is bepaald welke verkeersdeelnemer wat betreft ruimte de meeste voorrang krijgt in elke wijk. Kijk op de interactieve kaart om te zien hoe het zit met de ruimte voor voetgangers, fietsers en automobilisten bij jou in de buurt.

Saillant detail: bij de wijken in Nederland waar de meeste ruimte voor voetgangers wordt gemaakt, springen de Amsterdamse Burgwallen eruit. Die scoren met zo’n zestig procent het hoogst van héél Nederland. In het gebied tussen de Amsterdamse Warmoesstraat en de Zeedijk vinden die wandelaars: het red light district van Nederland, De Wallen.



Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland, nuanceert: ,,Leuk al die ruimte, maar met de hoeveelheid toeristen en overlast die wij hier krijgen, is het alsnog één van de minst begaanbare plekken van Nederland’’, aldus woordvoerder en sekswerker Hella Dee, die een pseudoniem hanteert. De verhoudingen van ruimte voor auto’s, fietsers en wandelaars zeggen volgens haar lang niet alles. ,,Wij hebben al meermaals meegemaakt dat de politie de weg afzet, omdat het hier zo druk is.’’



Opvallend is dat het autoverkeer in álle twintig onderzochte gemeenten de meeste ruimte krijgt. Apeldoorn, Haarlemmermeer en Amersfoort gaan aan kop. Hier is 61 procent van de straat gereserveerd voor auto’s. Voor wie een parkeerplekje zoekt, in Zoetermeer, Haarlemmermeer en Zaanstad wordt daar met 12 procent de meeste ruimte voor gereserveerd.

Dichtslibben

Quote Meer dan de helft van de ruimte aan auto’s geven is natuurlijk echt bizar Gemeenten moeten volgens Milieudefensie juist meer ruimte voor fietsers en wandelaars reserveren, om de steden leefbaar te houden en de luchtkwaliteit te verbeteren. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie: ,,Steden slibben steeds vaker dicht en het meest vervuilende vervoersmiddel neemt daarbij de meeste plaats in beslag.’’



Zij krijgt bijval van de directeur van de Fietsersbond Saskia Kluit: ,,Meer dan de helft van de ruimte aan auto’s geven is natuurlijk echt bizar.’’ Volgens haar toont dit onderzoek aan dat auto’s ‘onevenredig veel’ ruimte opslokken. ,,Heel lang ging het wel goed, want de fietsen nemen niet zoveel plek in, maar je ziet dat de beperkte ruimte voor fietsers nu echt problemen begint te geven.’’



Kluit benadrukt dat er de afgelopen jaren juist veel verschillende soorten fietsen bij zijn gekomen. ,,Je ziet steeds meer fietsen: van de bakfiets die langzamer gaat dan gemiddeld, tot de speed pedelecs, waarmee je een snelheid van 45 kilometer per uur kunt halen.’’ Als er hele brede fietspaden zouden zijn, kun je daar volgens haar iedereen wel op kwijt. ,,Alleen dat kan bijna nooit, want dan staan er geparkeerde auto’s in de weg.’’

‘Weggetoeterd’