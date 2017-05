Meesteroplichter deed zich voor als arts

L. heeft volgens de politie minstens veertien keer mensen bij de neus genomen. De politie kwam de oplichter op het spoor nadat hij op drie locaties in Leeuwarden sliep, zonder te betalen. Uit financieel onderzoek blijkt dat de man ook mensen heeft opgelicht in Drenthe, Friesland en Groningen. Zo zou hij hebben getankt zonder te betalen.

Medisch onderzoek

Het meest opvallend is dat de man zich voordeed als arts en een echtpaar liet betalen voor een onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. De slachtoffers maakten geld over naar de man, maar van een onderzoek in een ziekenhuis was geen sprake.

Ook bij het inchecken in de hotels en B&B’s deed hij zich voor als werknemer in een ziekenhuis. Bovendien zou hij spullen hebben verkocht via internet, maar nooit hebben geleverd.

Meesteroplichter

Paul L., geboren in Zevenaar, is een bekende van de politie. Hij werd eerder veroordeeld nadat hij in 2011 en 2012 bedrijven voor zo'n 160.000 euro had opgelicht. Zo troggelde hij een vrouw 70.000 euro af, die ze wilde investeren in een zorgboerderij. Het Openbaar Ministerie noemde L. in die zaak een meesteroplichter, schrijft het Dagblad van het Noorden.