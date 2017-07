Meisje van vijf verdronken in Amsterdamse Sloterplas

De hulpdiensten in Amsterdam werden rond 17.00 uur gealarmeerd toen bleek dat het meisje was vermist. Met man en macht is er naar haar gezocht, zowel in het water als in de omgeving van de Sloterplas.

Er werd onder meer een politiehelikoper ingeschakeld, en duikers van de brandweer gingen te water. Niet veel later vonden duikers het meisje in het water.

Chaam

Eerder deze week verdronk er een jongetje van acht in een recreatieplas in Chaam, Noord-Brabant. Het was de derde verdrinking in Alphen-Chaam in korte tijd. De jongen kwam uit de Belgische gemeente Zonnebeke. Ook in de Waal verdronken dit jaar al vier mensen.