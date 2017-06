‘Met Savannah kon je gewoon geen ruzie krijgen’

Haar oma vertelde toen de zoektocht naar Savannah nog bezig was: ,,Ze is heel speels en heeft een mooie uitstraling en kan heel hard lachen. Ik heb het idee dat er iets in haar koppie heeft gespeeld en dat ze een plannetje heeft gemaakt waar ze niemand over heeft verteld.’’



Savannah Dekker was 14 jaar. Ze zat in 2 E/F van het Oostwende College. Schooldirecteur Henk Koelewijn herinnert zich Savannah als een rustige, lieve en vrolijke leerling die mooie cijfers haalde.,,Ze genoot van contact met haar vriendinnen en hield van gezelligheid. We zullen haar erg gaan missen’’, zegt hij geëmotioneerd tegenover de verzamelde pers. In de school is een herdenkingsplek ingericht voor Savannah.



Vriendinnen van Savannah zijn daar ook en ze hangen op het pleintje voor het gemeentehuis. ,,We gaan haar zo missen’’, stamelt een meisje met roodomrande ogen van het huilen vanmiddag bij het gemeentehuis van het vissersdorp Bunschoten-Spakenburg. ,,Nou denkt iedereen ‘het was natuurlijk weer een lief meisje en zo’ maar dat was ze ook écht. Niemand had een hekel aan Savannah. Je kon geen ruzie met haar krijgen, al zou je dat nog zo graag willen. Ze was altijd vriendelijk, tegen iedereen. Op school deed ze het ook heel goed. Ik vind het zo ontzettend erg.’’