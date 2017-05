Milieudefensie: schadepot NAM is te klein

Het budget van de NAM voor de schadevergoeding aan Groningers die gedupeerd zijn door aardbevingen is te klein. Dat stelt Milieudefensie op basis van een rapport dat is opgesteld door Profundo. De NAM reserveert per jaar 217 miljoen euro, terwijl volgens Milieudefensie meer dan een miljard per jaar nodig is.

In het onderzoek wordt uitgegaan van twee scenario's: scenario A, waarbij de gaswinning afneemt en daarmee de kracht van de bevingen, en scenario B, waarbij de situatie niet anders is dan in de periode 2012-2016. In scenario A loopt de schade op tot zeker 313 miljoen. In het ergste scenario stijgt het schadebedrag tot ruim een miljard.

Milieudefensie is niet te spreken over het beleid van de NAM. ,,Het is overduidelijk dat het gereserveerde bedrag veel te laag is om de gedupeerden te compenseren. Kennelijk denken de rekenmeesters bij de NAM dat ze wegkomen met een schijntje", stelt Jorien De Lege.

Zij wijst er namens Milieudefensie bovendien op dat de schade vermoedelijk nog groter zal zijn, omdat de berekening in het rapport is gebaseerd op eerder uitgekeerde schades. Er lopen echter nog veel procedures en niet alle schade is nog geclaimd.

Strafrechtelijk onderzoek

Vorige maand maakte het Hof Arnhem-Leeuwarden bekend dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de aardbevingsschade veroorzaakt door gaswinning van de NAM. Het hof stelde vast dat aanwijzingen bestaan dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan 'het beschadigen van woningen waardoor levensgevaar te duchten is'.