Minder complicaties na weghalen prostaat in specialistische centra

Veel minder mannen zijn na de ingreep incontinent of impotent, hebben een vernauwing van de plasbuis-blaasverbinding, wondinfecties, nabloedingen of een langere ziekenhuisopname.



Jaarlijks krijgen 11.000 mannen prostaatkanker. Bij een kwart moet de prostaat worden verwijderd. Tijdens deze operaties traden in 2011 nog 196 van bovenstaande complicaties op, zes jaar later 67. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau MediQuest.



De positieve uitkomst is volgens het onderzoeksbureau te danken aan de concentratie van de prostaatkankerzorg. Op steeds minder plekken in het land wordt de operatie nog uitgevoerd en worden patiënten doorverwezen naar grotere centra, die meer ervaring en kennis in huis hebben. Zes jaar geleden waren er nog 59 ziekenhuizen die prostaatverwijderingen uitvoerden, nu nog 36.

Trend

Deze trend werd in 2012 in gang gezet door de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU), die een norm stelde van minstens twintig operaties per jaar per ziekenhuis. Destijds zat twintig procent van de ziekenhuizen die de prostaatverwijdering uitvoert onder de grens; nu gaat het nog maar om één ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep. Deze kliniek voerde vorig jaar slechts 18 prostaatverwijderingen uit en meldde nul complicaties.



De roep om meer supergespecialiseerde kankercentra is al langer aan de gang. Eerder al bleek dat de complicaties bij blaas-, slokdarm-, en alvleesklierkanker afnamen, zodra de zorg werd geconcentreerd in enkele centra in het land. Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam opent komende maand een prostaatkankerkliniek waar alle patiënten uit de regio naar doorverwezen worden.



Ook het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam werkt aan zo’n samenwerking in het midden van het land. Dit ziekenhuis voert nu jaarlijks de meeste prostaatverwijderingen in het land uit, vorig jaar 278, maar wil het aantal patiënten dat ze behandelt verdubbelen. Medisch directeur Emile Voest: ,,Voor een ingewikkelde ingreep, wat kanker per definitie is, heb je veel ervaring nodig. Er zijn in ons land urologen die de operatie niet elke week, soms zelfs niet eens elke maand, uitvoeren. We kunnen een enorme kwaliteitsslag maken als we de zorg nog meer concentreren naar vier à vijf centra in het land.”

