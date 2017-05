Minder verstekelingen bij Hoek van Holland dankzij speurhonden

Het aantal vreemdelingen dat via Nederland illegaal de oversteek naar Engeland probeert te maken, is fors afgenomen. Vooral dankzij de inzet van speurhonden lijkt de marechaussee de toestroom van illegale ‘inklimmers’ te stoppen.

In de eerste drie maanden van 2017 zijn 220 vreemdelingen aangetroffen in de Nederlandse havens, vooral in Hoek van Holland. In het eerste kwartaal van vorig jaar waren dat er nog 360. ,,Het lijkt er op dat onze aanpak werkt’’, zegt Stan Verberkt van de Koninklijke Marechaussee. De meeste mensen die illegaal naar Engeland wilden oversteken, waren Albanezen (74 procent). Anderen kwamen uit onder meer Eritrea, Afghanistan en Vietnam.

Inklimmers

De afgelopen jaren zag de marechaussee een forse toename van het aantal ‘inklimmers’. Ze klimmen stiekem aan boord van trucks of rijden mee met chauffeurs die door mensensmokkelaars worden betaald. In de lokale politiek groeide de angst dat met name Hoek van Holland, waar dagelijks drie ferry’s naar Engeland vertrekken, uit zou groeien tot een tweede ‘Calais’. In die Franse havenstad zorgde de toestroom de afgelopen jaren voor dramatische situaties en ernstige overlast.

Volledig scherm Een speurhond aan het werk. © ANP

Mede daarom heeft de marechaussee sinds 2015 extra mankracht en speurhonden ingezet. Veerdiensten beveiligden hun terreinen met extra hoge hekken en schrikdraad. Vooral de inzet van honden werkt, zegt operationeel teamleider Maarten Knol van de marechaussee in Zuid-Holland. ,,Ze ruiken binnen een paar seconden of er mensen in een wagen zitten. En ze missen bijna niets. Liefst zouden we nog meer honden inzetten, dan zijn we nog effectiever.’’

Controles

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt in een reactie blij te zijn met de laatste ontwikkelingen. ,,We zien dat steeds meer inklimmers al in Nederland worden aangetroffen, en niet pas in het Verenigd Koninkrijk’’, zegt woordvoerder Janet Takens. ,,Dat is in twee jaar tijd gestegen van 55 naar 94 procent. Dat laat zien dat de controles van de marechaussee steeds effectiever worden.’’ Het ministerie erkent dat de inzet van speurhonden van grote meerwaarde is. ,,We bezien daarom de mogelijkheden van de inzet van extra honden.’’

Volledig scherm Een speurhond besnuffelt een vrachtwagen. © ANP