Mini-Aleppo brengt leven in verwoeste stad akelig dichtbij

Op het Museumplein in Amsterdam staat sinds vandaag een miniatuurstad van de totaal verwoeste Syrische stad Aleppo. Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat daar de gevechten in de Syrische burgeroorlog begonnen.

De installatie Living Aleppo brengt op een oppervlakte van 20 vierkante meter het dagelijkse leven in Aleppo in beeld - hoe het er was voor en tijdens de oorlog. De organisatie Power of Art House wil zo een beeld geven van hoe het leven ook in een oorlogsgebied doorgaat.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van een aantal mensen die tijdens de bombardementen in Aleppo zijn achtergebleven en het geweld hebben overleefd, zoals een arts, een journalist, een student en een professor.

Vertrouwen

De installatie, grotendeels gemaakt uit bouwafval, gaat ook in op de vraag hoe je een totaal verwoeste stad weer opbouwt. ,,Niet alleen in bouwkundige zin, maar ook: hoe kunnen mensen hier weer bij elkaar wonen die elkaar jarenlang hebben beschoten? Het vertrouwen moet worden hersteld'', schrijft Power of Art House op zijn website. De makers hopen een discussie los te maken over deze onderwerpen.

Meer dan elf miljoen op de vlucht

De strijd in Syrië duurt al meer dan zes jaar en heeft honderdduizenden levens gekost. Meer dan elf miljoen inwoners sloegen op de vlucht. Steden zijn totaal verwoest. Aleppo is de grootste stad van Syrië en het economische hart van het land. De jarenlange strijd om de stad is eind vorig jaar geëindigd met de nederlaag van de opstandelingen tegen het regime-Assad.