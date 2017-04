Minimumleeftijd buschauffeur omlaag naar 18

Rechtbank: 19 jaar cel voor Guus Kouwenhoven voor oor­logs­mis­drij­ven

13:38 De Nederlander Guus Kouwenhoven moet 19 jaar de cel in omdat hij medeplichtig is aan oorlogmisdrijven in Liberia en schuldig aan illegale wapenhandel. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch vanochtend. Wapenhandelaar Kouwenhoven werd eerder vrijgesproken.