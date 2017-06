Moeder doet ten einde raad verhaal bij RTL Late Night: 'Onze Emma wil dood'

Volgens de moeder lijkt de dood voor haar dochter de enige uitweg uit een psychische hel die ze dag na dag moet doorstaan. ,,Het alternatief is, na een wanhopige zoektocht van 3,5 jaar, wachten tot ze aan de beurt is bij de enige Klinisch Intensieve Behandelkliniek voor jeugdigen die ons land rijk is.''

'Onbegrijpelijk'

De moeder vindt het onbegrijpelijk dat er slechts acht behandelplekken zijn voor al die jeugdigen die intensieve behandeling nodig hebben.



,,Dat dit mogelijk is in een welvarend land als Nederland. Voor een knie-operatie wacht je hooguit 6 weken. Je bent zeker van een plek, weet dat je snel beter bent. Bij (ernstige) psychiatrische problemen, waarbij zicht op verbetering cruciaal is, laten ze je in de kou staan. Dan word je in Den Haag niet serieus genomen.''

Geknokt

,,We zijn ten einde raad. Hoeveel zelfmoordpogingen moeten we nog meemaken? Eén keer een geslaagde poging en we zijn ons meissie kwijt. Dan is alles voor niets geweest. Terwijl ze zo ongelooflijk hard heeft geknokt! Ze verdient de hulp die ze nodig heeft!'', schrijft de moeder.



Claudia roept iedereen op het bericht te delen. ,,Hopelijk kan het ons Em nog helpen.” Het bericht is inmiddels meer dan 16.000 keer gedeeld en ruim 3.000 mensen plaatsten een reactie.