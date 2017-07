Moeder van Husam is enige van het gezin die wordt uitgezet: 'Waanzin'

,,Eigenlijk snap ik niet zo goed waarom mijn moeder terug moet naar Irak", verzucht Husam (12). Zijn moeder heeft na drie jaar in Nederland geen verblijfsvergunning gekregen en is op dit moment illegaal in Nederland en kan binnenkort worden uitgezet naar Irak.

Om Husam en zijn familie in Nederland te houden, besloten zijn leraren en klasgenoten van groep 8 van basisschool de Toonladder in Zwolle in actie te komen. Samen maakten ze tekeningen en verzamelden ze handtekeningen, die gisteren werden aangeboden aan wethouder Nelleke Vedelaar.

Waanzin

,,Het is echt waanzin dat er wordt gezegd dat de kinderen hier maar achter moeten blijven met hun vader'', legt Bert Loode, directeur van basisschool de Toonladder, uit.

Ook de klasgenoten van Husam kunnen het maar moeilijk begrijpen. ,,Je ziet of hoort wel eens op tv van mensen die hier al lang wonen en het land moeten verlaten. Nu is dat ineens dichtbij ons, ik kan het me moeilijk voorstellen'', legt klasgenoot Hampo (12) uit. ,,Het is daar gewoon gevaarlijk en het is ook gek dat je moeder opeens weg moet'', vult Lola (12) aan. Husam is blij met hun steun. ,,Ik vind het wel lief dat ze dit doen om mij te helpen.''

Dijkhoff

Ook wethouder Nelleke Vedelaar vindt dat de kinderen op horen te groeien met hun vader en moeder. ,,Daarom hebben we staatssecretaris Klaas Dijkhoff een brief gestuurd en gevraagd of ook de moeder van de drie kinderen een verblijfsvergunning kan krijgen, zodat het gezin samen een bestaan kan opbouwen in Nederland'', stelt ze.

In een brief aan de staatssecretaris heeft het Zwolse college van B en W gevraagd om ook de moeder, net als de rest van het gezin, een verblijfsvergunning te geven. ,,Uiteraard respecteren we de geldende wet- en regelgeving, tegelijkertijd zijn we ook van mening dat de situatie van dit gezin schrijnend is. Een echtgenote en moeder van drie kinderen kan vanzelfsprekend geen afscheid nemen van haar gezin. Dat kan niet van een moeder verlangd worden.''