Moeder via telefoon getuige van laffe mishandeling dochter: 'Mama kom snel'

Janet en haar dochter zijn kapot van het hele voorval. ,,Mijn dochter heeft een lichte ontwikkelingsachterstand en is niet in staat zichzelf te verweren. Dit is al zo lang aan de gang."



Hageman plaatste haar verhaal op Facebook en wordt sindsdien overspoeld met reacties. ,,Dat is prettig en fijn. We krijgen zelfs kaarten binnen van mensen die ons willen helpen en ons een hart onder de riem willen steken, maar ook heel veel schrijnende verhalen van mensen of meisjes die hetzelfde overkomt. Pesten is van alle tijden, maar het meest schrijnende is misschien wel dat niemand ingrijpt. Iedereen lacht en pakt zijn mobiele telefoon om te filmen. Dit is een groot probleem, geen geïsoleerd incident."



De berichten die ze krijgt, laat Janet allemaal aan haar dochter lezen. ,,Mijn dochter is al behoorlijk aangetast en heeft een flink minderwaardigheidscomplex overgehouden aan alle pesterijen. Ik wil haar duidelijk maken dat er een wereld is buiten de jongeren die haar dit aandoen."