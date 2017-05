Moet Helma binnenkort haar kangoeroes afstaan?

Vanaf 1 juli mogen 153 soorten huisdieren niet meer worden gehouden. Het ministerie van Economische Zaken heeft een 'zwarte lijst' opgesteld, met daarop zoogdieren als de oostelijke grijze reuzenkangoeroe, de gestreepte jakhals en de Amerikaanse eland. Tegenstanders van het dierenverbod zijn niet blij met de plannen en bieden verzet. Een van die bijzondere dierenliefhebbers is Helma van Dijk uit Elst. Op een oude manege houdt zij 20 kangoeroes en walibi's. ,,Het is een uitdaging om voor zulke dieren te zorgen. Ze spelen een grote rol in mijn leven.’’