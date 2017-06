Mogelijk 'hondenronselaars' actief in Nederland voor gevechten

Wapenwedloop Zelfs inbreker gebruikt tegenwoordig automatisch wapen

17:26 Overvallers, plofkrakers en zelfs inbrekers beschikken tegenwoordig over zware wapens als AK-47’s of Kalasjnikovs. Ze gebruiken ze om omstanders of de politie op afstand te houden. Dat staat in het politierapport Nationaal Dreigingsbeeld dat vandaag is verschenen.