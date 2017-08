Mogelijk oponthoud voor reizigers door stiptheidsactie op luchthavens

Familie moet na tien jaar in Nederland terug naar Irak

10:52 Na tien jaar in Nederland moet de familie Al Rouyami terug naar Irak. De kinderen zitten in Hellevoetsluis op school, voetbal en zwemles. Ze spreken alleen Nederlands. Toch wil het IND overgaan tot uitzetting. Burgemeester en hulpinstanties zetten zich nu in om het gezin in Hellevoetsluis te houden. Via petitiestarter.nl zamelen inwoners ondertussen handtekeningen in om het gezin te laten blijven. De teller staat op ruim 1.000.