Moordenaar Edwin S. mag op verlof

Edwin S. –die nu bijna 25 jaar vastzit- werd in 1994 tot levenslang veroordeeld voor doodslag op een oudere man in Badhoevedorp. S. werd betrapt toen hij inbrak, stak de 69-jarige bewoner dood en verwondde diens vrouw. Vier dagen eerder had hij al bij een inbraak in Amstelveen de bewoonster in haar borst geschoten, maar zij overleefde dit. S. bleek ook op zijn ex-vriendin te hebben geschoten.

Hij weigerde mee te werken aan gedragskundig onderzoek, kon daardoor geen tbs krijgen en belandde uiteindelijk met levenslang achter de tralies.

Gratie

De strafrechtketen worstelt echter met levenslang, omdat Nederland door Europese rechters op de vingers is getikt. In de praktijk is er namelijk zelden iemand met gratie vrijgekomen uit levenslang, terwijl dat volgens internationale verdragen wel moet kunnen. De laatste keer dat een levenslanggestrafte hier gratie kreeg, was in 1986. De drievoudig moordenaar Hans van Zon werd vrijgelaten na 17 jaar gevangenschap. Hij leefde nog twaalf jaar in vrijheid, tot hij stierf aan drankmisbruik.

Commissie

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Justitie) heeft onder de Europese druk daarom een commissie in het leven geroepen die na 25 jaar cel moet beoordelen of een levenslanggestrafte toch niet enige vorm van verlof moet kunnen krijgen. Of op zijn minst zicht hierop. Die commissie moet in juni starten.

Voor S. duurde dit te lang: hij stapte naar de rechter, zoals ook de Chinese viervoudige moordenaar Chinese Loi Wah C. (58) dit vorige maand eiste. Die zaak loopt nog.

Resocialisatieplan