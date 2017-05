Moreel appel: wie wil vrouwenhaat financieren?

Vandaag staat een groot pamflet van honderd vrouwen in de Volkskrant en NRC Handelsblad. Daarin doen zij een moreel appel op adverteerders die op de websites GeenStijl.nl en Dumpert.nl hun goederen of diensten promoten. De semi-journalisten van het internetplatform hebben de afgelopen weken zoveel misogyne bagger verspreid, dat de noodklok wordt geluid. Want wie wil die ranzigheid nou financieren?



Nu ben ik de laatste die iets over vrouwonvriendelijkheid mag zeggen – u zou mijn romans eens moeten lezen. Maar wat GeenStijl betreft, valt me wel op dat het behoorlijk lang heeft geduurd voor er een massaal protest volgde ten aanzien van alle weerzinwekkende teksten die dagelijks op hun pagina’s valt te lezen.



De site was ooit onder leiding van Dominique Weesie (tegenwoordig PowNed) een sympathiek anarchistisch weblog, een plek waar zowel linkse als rechtse politici ervan langs kregen – iedere onbenul aan de schandpaal. Maar tegenwoordig is het vooral een verzamelplekje geworden voor monomane moslimhaters, die hun opgekropte frustraties botvieren op alles wat links of vrouw is, of een kleur heeft.



Op zich mag iedereen in Nederland een afkeer van buitenlanders hebben, ook de zolderkamerhelden van GeenStijl, alleen rijst zo langzamerhand inderdaad wel de vraag waarom bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie zolang zonder scrupules op de website wilde adverteren. Gaat dan echt alles om de bekendheid van een merk?