Muzikant The Kik zamelt geld in voor vervullen kinderwens

Vanwege ‘hele strakke protocollen’, omdat de draagmoeder Belgisch is, kunnen Zoontjens en zijn vriendin naar eigen zeggen niet geholpen worden in Nederland of in België. Wel kunnen ze terecht in Cyprus. Dat is voor hen nog de enige mogelijkheid om de medische behandeling uit te kunnen voeren.



Het slechte nieuws is dat dit voor de aanstaande ouders een stuk duurder is dan een behandeling in eigen land ,,We krijgen niks vergoed, omdat we naar het buitenland moeten.''



De kosten voor de medicatie, vluchten en verblijf voor tien dagen, onkosten voor draagmoeder en de kosten voor een advocaat en de adoptieprocedure bedragen enkele tienduizenden euro’s.